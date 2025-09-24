Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız başladı! Dinamo Zagreb karşısında şanssız skor

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk oldu. Domenico Tedesco yönetiminde ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Hırvatistan'da oynanan maçta çıkış arıyordu. İstediği oyunu ortaya koyamayan temsilcimiz sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.

FENERBAHÇE'NİN GOLÜNÜ SZYMANSKI ATTI

Fenerbahçe'nin maçtaki tek golünü Sebastian Szymanski kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise Dion Beljo(2) ve Bakrar attı.

KARİYERİNDE BİR İLK YAŞADI

Dinamo Zagreb'de Beljo, kariyerinde ilk kez Avrupa'da bir maçta 2 gol attı.

TEDESCO'DAN SÜRPRİZ TERCİHLER

Maksimir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 4-3-3 formasyonuyla başlayan İtalyan teknik adam, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlattığı Anderson Talisca'yı cezası nedeniyle kadroya alamadı. Sarı-lacivertlilerde cezalı Anderson Talisca'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Edson Alvarez kadroda yer almadı.

Genç çalıştırıcı, Talisca'nın yanı sıra İsmail Yüksek, Fred Rodrigues ve İrfan Can Kahveci'yi de yedek soyundurdu.

40 yaşındaki teknik adam, bu isimlerin yerine Archie Brown, Sebastian Szymanski, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

Dinamo Zagreb karşısında kalede Ederson'u oynatan Tedesco, savunma hattını Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan oluşturdu. Orta alanda Nelson Semedo, Sebastian Szymanski ve Marco Asensio yer alırken, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri hücum hattını oluşturdu.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.

FRED İLK KEZ YEDEK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred Rodrigues, bu sezon ilk kez bir resmi karşılaşmaya yedekler arasında başladı.

Sarı-lacivertli takım, bu sezon 6'sı ligde 4'ü Avrupa'da olmak üzere 10 resmi karşılaşmaya çıkarken, Fred bu müsabakaların hepsinde ilk 11'de yer almıştı.

Domenico Tedesco, deneyimli oyuncuyu Dinamo Zagreb karşısında ilk kez yedek soyundurdu.

NENE 3 MAÇ SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, 3 resmi maç sonra 11'e döndü.

Sarı-lacivertli takıma büyük umutlarla ve yüksek maliyetle transfer edilen 22 yaşındaki oyuncu, son olarak Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

Ardından Trabzonspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Nene, puan kaybedilen Alanyaspor maçında ise statü nedeniyle görev alamamıştı. Kanat oyuncusu, Kasımpaşa maçında da kadroda olmasına karşın süre bulamamıştı.

ZAJC ESKİ TAKIMINA KARŞI SAHADA

Eski Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc, sarı-lacivertli ekibe karşı yeni takımıyla ilk 11'de sahaya çıktı.

Fenerbahçe'de 7 sezon forma giyen ve inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Sloven orta saha, söz konusu süreçte 2 sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçirmişti.

Sezon başında yeniden takıma dönen Zajc, bonservisiyle Dinamo Zagreb'in yolunu tutmuştu.