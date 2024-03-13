Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu! Union SG'yi eleyip turu geçerse...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe turnuvada gösterdiği performansla kasasını doldurdu. Sarı lacivertliler 2. ön elemeden dahil olduğu organizasyonda bugüne kadar 13 maça çıkarken 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.
Bu performansın kulübe ekonomik getirisine bakıldığında ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin euro (yaklaşık 250 milyon TL) kazandı.
Temsilcimiz 14 Mart Perşembe günü turu geçerse kasasına 1 milyon euro daha koyacak ve toplam kazancı 8 milyon 601 bin euro (Yaklaşık 301 milyon TL) olacak. Fenerbahçe yarı finale kalırsa 2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon euro, 2. olursa 3 milyon euro kazanacak.
2. ön eleme turu: 100 bin Euro
3. ön eleme turu: 100 bin Euro
Play-off turu: 100 bin Euro
Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro
Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro
Katsayı puanı: 979 bin Euro
Grup liderliği: 650 bin Euro
Son 16 turu katılım: 600 bin Euro
TOPLAM: 7 MİLYON 601 BiN EURO