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Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu! Union SG'yi eleyip turu geçerse...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.03.2024 09:44
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Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe yoluna dolu dizgin devam ederken, bugüne kadar çıktığı 13 karşılaşmanın 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Sarı-Lacivertliler bu performansıyla kasasını da doldurdu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe turnuvada gösterdiği performansla kasasını doldurdu. Sarı lacivertliler 2. ön elemeden dahil olduğu organizasyonda bugüne kadar 13 maça çıkarken 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

250 MİLYON TL...

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Bu performansın kulübe ekonomik getirisine bakıldığında ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin euro (yaklaşık 250 milyon TL) kazandı.

TURU GEÇERSE...

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Temsilcimiz 14 Mart Perşembe günü turu geçerse kasasına 1 milyon euro daha koyacak ve toplam kazancı 8 milyon 601 bin euro (Yaklaşık 301 milyon TL) olacak. Fenerbahçe yarı finale kalırsa 2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon euro, 2. olursa 3 milyon euro kazanacak.

İŞTE F.BAHÇE'NİN BU SEZONKİ KONFERANS LİGİ KAZANCI

2. ön eleme turu: 100 bin Euro
3. ön eleme turu: 100 bin Euro
Play-off turu: 100 bin Euro
Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro
Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro
Katsayı puanı: 979 bin Euro
Grup liderliği: 650 bin Euro
Son 16 turu katılım: 600 bin Euro
TOPLAM: 7 MİLYON 601 BiN EURO

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