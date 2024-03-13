Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde kasasını doldurdu! Union SG'yi eleyip turu geçerse...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe turnuvada gösterdiği performansla kasasını doldurdu. Sarı lacivertliler 2. ön elemeden dahil olduğu organizasyonda bugüne kadar 13 maça çıkarken 11'inden galibiyetle ayrılmayı başardı.

250 MİLYON TL...

Bu performansın kulübe ekonomik getirisine bakıldığında ise Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şu ana kadar toplam 7 milyon 601 bin euro (yaklaşık 250 milyon TL) kazandı.

TURU GEÇERSE...

Temsilcimiz 14 Mart Perşembe günü turu geçerse kasasına 1 milyon euro daha koyacak ve toplam kazancı 8 milyon 601 bin euro (Yaklaşık 301 milyon TL) olacak. Fenerbahçe yarı finale kalırsa 2 milyon euro daha alacak. Şampiyonlukta 5 milyon euro, 2. olursa 3 milyon euro kazanacak.

İŞTE F.BAHÇE'NİN BU SEZONKİ KONFERANS LİGİ KAZANCI

2. ön eleme turu: 100 bin Euro

3. ön eleme turu: 100 bin Euro

Play-off turu: 100 bin Euro

Gruplara katılım: 2 milyon 940 bin Euro

Grupta 4 galibiyet: 2 milyon 132 bin Euro

Katsayı puanı: 979 bin Euro

Grup liderliği: 650 bin Euro

Son 16 turu katılım: 600 bin Euro

TOPLAM: 7 MİLYON 601 BiN EURO





