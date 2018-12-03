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Fenerbahçe UEFA Lisansı aldı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Lisans Sertifikası’nı aldı.

Fenerbahçe UEFA Lisansı aldı

Fenerbahçe Spor Kulübü, 2018-2019 sezonu için TFF tarafından verilen UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair-Play Lisans Sertifikası’nı aldı. Üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Genel Sekreter Kadir Kardaş’ın imzalarının bulunduğu 2018-2019 Sezonu UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Lisans Sertifikası, TFF Genel Sekreterliği’nin ilgili yazısıyla birlikte Fenerbahçe’ye gönderildi.

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Sertifikada yer alan yazıda, “Kulüp Lisans Kurulu Kararı neticesinde, Kulübünüz UEFA Kulüp Lisansı almaya hak kazanmıştır. Çalışmalarından dolayı Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Sorumlunuz başta olmak üzere tüm çalışanlarınızı kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum" ibarelerine yer verildi.

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