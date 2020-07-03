Fenerbahçe ve Başakşehir'den Onyekuru'ya sürpriz teklif

Galatasaray'da Henry Onyekuru şoku yaşanıyor.Pandemi sonrası yaşanan kiralık sözleşmeleri belirsizliği sarı-kırmızılılara pahalıya patladı.En kritik haftalarda kulübü 30 Haziran'ın dolmasıyla Monaco tarafından geri çağrılan Onyekuru için sıcak saatlerin yaşandığı iddia ediliyor.Nijerya basını, Monaco'dan aldıkları bilgileri paylaşmaya başladı.
Haberlere göre, Fenerbahçe ve Başakşehir'in genç futbolcu için bir hayli istekli olduğu savunuldu.Özellikle Fenerbahçe'nin şu anda takipte olduğu ve ilk boşlukta hamle yapmak istediği öne sürüldü.Benzer şekilde Başakşehir'in de teklif hazırlığında olduğu bildirildi.Ancak Monaco'nun oyuncuyu satmak istemediği belirtildi. Ligue 1 temsilcisinin Onyekuru'da gelecek gördüğü ve kendisinin kullanmak istediği duyuruldu.Başakşehir'in yıllık 3 milyon euroluk maaşı bile hazırladığı aktarıldı.Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun da yıldız oyuncu için kiralık olarak transferi deneyeceği dile getirildi.
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