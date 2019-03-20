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Fenerbahçe ve Başakşehir Toze'yi transfer etmek istiyor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.03.2019 12:07 | Son Güncelleme

Portekiz basını Fenerbahçe ve Başakşehir'in Guimaraes'in orta saha oyuncusu Toze'yi transfer etmek için girişimlere başladığını duyurdu. Portekizli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Fenerbahçe ve Başakşehir Toze'yi transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ederken, kulüpler yeni sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekiz basını, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile ilgili olarak flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

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O Jogo, Fenerbahçe ve Başakşehir'in Toze transferinde karşı karşıya olduğunu okuyucularına duyurdu. Guimaraes'in 10 numarası Toze'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Habere göre; iki takım da oyuncuyu geçtiğimiz maç gözlemcilerine izletti. 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun da kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı iddia edildi.

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Portekiz Ligi'nin orta sıra takımlarından biri olan Vitoria Guimaraes'in Toze'yi takımda tutmak için çok fazla şansının olmadığı, Fenerbahçe ile Başakşehir'in finansal olarak çok daha iyi durum olması nedeniyle Portekizli orta sahaya imza attırabilecekleri belirtildi.

Bu sezon 24 maça çıkan Toze, 5 gol ve 3 asistle oynadı. Porto altyapısından yetişen futbolcu, 2015'te 1.5 milyon Euro karşılığında Guimaraes'e transfer oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Guimaraes Portekiz başakşehir

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