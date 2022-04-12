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Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK’ya sevk edildi

12.04.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 32. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor, Göztepe ve Adana Demirspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen'in de yeşil-beyazlı ekibin deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olduğu maçın sonrası ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi. Aynı müsabakada Konyasporlu futbolcu Amar Rahmanovic'in de "sportmenliğe aykırı hareketleri" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Atakaş Hatayspor'un Fraport TAV Antalyaspor'a 4-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Ruben Ribeiro'nun da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Spor Toto 1. Lig'den Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altaş Denizlispor ve Bursaspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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