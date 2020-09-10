Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano harekatı

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve daha sonra Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano Al-Nassr'a veda etti.

Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı son maçın ardından takıma veda eden Giuliano'ya takım arkadaşları ve kulübü Al-Nassr'da veda mesajları ile uğurladı.

Brezilyalı 10 numara şu anda serbest konumda... Fenerbahçe'ye imza attığı 2017-2018 sezonunda iyi bir performans gösteren ve taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Giuliano 11 milyon Euro'luk bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş ve takımına da ciddi şekilde para kazandırmıştı.

Fenerbahçe'nin Giuliano'yla ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun serbset kalması da ekonomik anlamda zor şartlarda bulunan sarı lacivetli takım için ciddi bir avantaj. Öte yandan Brezilyalı futbolcu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.



