SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano harekatı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano harekatı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Giuliano, Suudi Arabistan'daki sözleşmesini sonlandırdı ve takımından ayrıldı. Brezilyalı yıldızın yeni takımı merakla beklenmeye başladı. Brezilyalı oyuncuyla Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği geçtiğimiz günlerde yazılmıştı. Yıldız 10 numaranın hangi takıma gideceği merakla bekleniyor. Giuliano sarı-lacivertli takıma imza attığı 2017-2018 sezonunda iyi bir performans göstermiş ve taraftarın kısa sürede sevgisini kazanmıştı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano harekatı

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan ve daha sonra Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı 10 numara Giuliano Al-Nassr'a veda etti.

Suudi Arabistan Ligi'nde oynadığı son maçın ardından takıma veda eden Giuliano'ya takım arkadaşları ve kulübü Al-Nassr'da veda mesajları ile uğurladı.

890

Brezilyalı 10 numara şu anda serbest konumda... Fenerbahçe'ye imza attığı 2017-2018 sezonunda iyi bir performans gösteren ve taraftarın kısa sürede sevgisini kazanan Giuliano 11 milyon Euro'luk bedelle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuş ve takımına da ciddi şekilde para kazandırmıştı.

Fenerbahçe'nin Giuliano'yla ilgilendiği belirtildi. Oyuncunun serbset kalması da ekonomik anlamda zor şartlarda bulunan sarı lacivetli takım için ciddi bir avantaj. Öte yandan Brezilyalı futbolcu ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi Yok böyle değişim! Barbie’ye benzemek için 70 estetik ameliyatı geçirdi
Vedat Muriqi transferi tamamlanıyor!Vedat Muriqi transferi tamamlanıyor!
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Eşinin bikiniyle görüntülenmesini engelleyemedi...
Vedat Muriqi transferi tamamlanıyor!
Vedat Muriqi transferi tamamlanıyor!
Galatasaray'dan Elneny bombası!
Galatasaray'dan Elneny bombası!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
Acun Ilıcalı F.Bahçeli yıldızı transfer ediyor
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Fenerbahçe, Jose Sosa transferini tamamladı!
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Son paylaşımı yürek hoplatmıştı... Yeni paylaşımı kendinden söz ettirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano harekatı
F.Bahçe ve Beşiktaş'tan Giuliano bombası
Olympiakos, Garry Rodrigues transferinden vazgeçti
Olympiakos'tan Garry Rodrigues kararı
Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile görüşmeye başlandığını KAP’a bildirdi
Vedat Muriqi transferi tamamlanıyor!
Fenerbahçe, Edin Visca ile anlaşma sağladı! Karar Başakşehir'de...
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Fenerbahçe'de Jose Sosa takımla birlikte çalıştı
Sosa takımla birlikte çalıştı
Eran Zahavi: Fenerbahçe ile görüşmedim
Eran Zahavi'den F.Bahçe sözleri
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.