Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye kazandırmak için çok çaba sarf ettiği Edin Visca'nın Çubuklu'yu giyememe nedeni belli oldu.

Visca'yı isteyen Fenerbahçe’ye iddiaya göre; Başakşehir’den, “Ozan, Novak ve Ferdi’yi bize verin” karşılığı geldi. İş yatınca, Başakşehir, Visca’nın mukavelesini 2025’e kadar uzattı.

(AKŞAM)



