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Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.10.2020 09:56 | Son Güncelleme

2020-2021 transfer sezonu sona ererken hiç şüphesiz transfer gündemini en çok meşgul eden haber Edin Visca-Fenerbahçe görüşmesi oldu. "Ha geldi, ha gelecek" derken Visca, Fenerbahçe'ye bu sezon da gelmedi. Tecrübeli futbolcunun, sarı-lacivertli formayı giyememe sebebi ise henüz belli oldu.

Fenerbahçe ve Edin Visca gerçeği ortaya çıktı

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye kazandırmak için çok çaba sarf ettiği Edin Visca'nın Çubuklu'yu giyememe nedeni belli oldu.

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Visca'yı isteyen Fenerbahçe’ye iddiaya göre; Başakşehir’den, “Ozan, Novak ve Ferdi’yi bize verin” karşılığı geldi. İş yatınca, Başakşehir, Visca’nın mukavelesini 2025’e kadar uzattı.

(AKŞAM)


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