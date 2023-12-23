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Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet forma fiyatlarına da yansıdı! İlan sayısı 4 bini geçti, en pahalı formanın fiyatı dudak uçuklattı

23.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet oynanacak derbi öncesinde alışveriş sitelerinde kullanıcılar tarafından satışa sunulan formaların fiyatına da yansıdı. Futbolculardan hediye alınan veya maçtan sonra imzalanan formalar için verilen ilan sayısı 4 bin 375'e ulaştı. Formalara yönelik ilanlardan en pahalı olanlar, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu. Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin 240 milyon liradan satışa sunulan forması en pahalı ilan oldu.

İnternet üzerinden satılan takım formaları ilgi görüyor. Pazar günkü Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde takımlar arası rekabet forma fiyatlarına da yansımış durumda. İlanların en pahalısı ise Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin 240 milyon liradan satışa sunulan forması oldu.

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İLAN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde geçen yıllarda forma giyen yıldız futbolcuların imzalı formalarının internetten satışı, ilgi görüyor. Bir internet sitesinde 'forma' başlığı altında satışa sunulan ilanlarda formaların fiyatı, 240 milyon liraya kadar yükseliyor. Alışveriş sitesi kullanıcılarının, taraftarı olduğu takımda o dönem futbolcudan hediye aldığı ya da maçtan sonra imzasını attırdığı formaların satışı için verilen ilan sayısı 4 bin 375'e ulaştı. Genellikle koleksiyonerlerin satın aldığı ve o dönem takımdaki tüm futbolcuların imzası yer alan ya da maçtan sonra futbolcunun imza atarak hediye ettiği formalara yönelik ilanlardan en pahalı olanlar, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları oldu.

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EN PAHALI FORMA SZYMANSKI'NİN

İlanlarda Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski'nin forması 240 milyon liraya satışa sunuldu. Hediye gelen formasını sattığını belirten bir kullanıcı ise 2002'de Galatasaray'da forma giyen futbolcuların imzasının yer aldığı formaya 20 milyon lira talep etti. En pahalı ilanlarda 3'üncü sırada yer alan online alışveriş sitesi kullanıcısı, 6 Nisan 2014'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta futbolculara imzalattığı sarı kırmızılı forma için 15 milyon lira istedi.

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"BU FUTBOLCULARI BULUN VE İMZA ATTIRIN, DAHA SONRA İSTEDİĞİNİZ FİYATA SATIN"

Kullanıcının ilanının açıklama bölümüne yazdığı 'Fiyatı hakkında saçma mesaj atanlar ve teklif verenler, bu futbolcuları bulun ve imza attırın. Daha sonra istediğiniz fiyata siz satın' notu dikkati çekti.

Bir kullanıcı Beşiktaş'ın kuruluşunun 100'üncü yılındaki forması için 11 milyon lira, diğeri Fenerbahçe'nin kuruluşunun 100'üncü yılında Alex'in giydiği forma için 2 milyon 500 bin lira talep etti.

İlanlar arasında 11 Ocak 2022'de trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan Galatasaraylı futbolcuların imzaladığı forması ise 5 milyon liraya satışa sunuldu.

Kaynak: DHA

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