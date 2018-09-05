Fenerbahçe ve Galatasaray Beşiktaşlı Ryan Babel'in peşinde

Beşiktaşlı futbolcu Babel'in menajeri Winnie Haatrecht, sezon başında oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesi, hatta Alvaro Negredo kadar olmasa da zam yapılmasını isterken; Hollandalı futbolcu da bazı yöneticilerle görüşerek bu talebini bizzat dile getirmişti..

Son günlerde yüzü gülmeyen Babel'in menajeri Haatrecht yeniden ortaya çıktı. Siyah-beyazlı yetkililer ile görüşen Haatrecht'in, bir kez daha oyuncusu Babel'in sözleşmesinin hem 3 yıl daha uzatılmasını hem de zam yapılmasını istedi. Haatrecht'in, "Eğer Ocak'a kadar sözleşmeyi yenilemezseniz, Babel bedelsiz olarak takımdan ayrılacak. Yurt dışından isteyen pek çok takım var. Sadece yurt dışından değil, F.Bahçe ve G.Saray da bana Babel'in durumunu soruyor" restini çektiği ifade edildi. (FOTOMAÇ)



