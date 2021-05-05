Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil Dervişoğlu için devrede! Halil'in tercihi belli oldu

Galatasaray'ın devre arasında Brentford'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe de devreye girdi. Galatasaray'ın bonservisini almak için görüşmelere başladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe'nin devreye girmesi tüm planları bozdu. Halil Dervişoğlu ve ailesi ezeli rakipler arasında tercihini yaptı. İşte detaylar...

HALİL FIRTINASI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu fırtına esmeye devam ediyor. Göztepe maçıyla formayı sırtına geçiren genç yıldız performansıyla göz doldurdu. Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'in değişilmez isimleri arasına ekledi.Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle klasını konuşturan genç futbolcu Gençlerbirliği maçında da Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için resmen harekete geçti.

FATİH TERİM ISRARCI

Sarı Kırmızılılar, Brentford ile bonservis pazarlıklarına başladı. Galatasaray'ın Halil için 2-3 milyon Euro civarında bir teklif yapması beklenirken Fatih Terim'in de bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.Gelecek sezon genç ve dinamik bir takım kurmak isteyen Fatih Terim'in özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e monte edip takımı yerli oyuncu ağırlıklı kurmak istediği iddia edildi.