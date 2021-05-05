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Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil Dervişoğlu için devrede! Halil'in tercihi belli oldu

05.05.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın devre arasında Brentford'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Halil Dervişoğlu son haftalarda yıldızını parlattı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı Kırmızılılar genç futbolcunun bonservisini almak için harekete geçti. Fenerbahçe de Halil Dervişoğlu için harekete geçti. Emre Belözoğlu, Halil Dervişoğlu transferini özellikle istedi. Son dakika haberine göre Halil Dervişoğlu ve ailesi son kararını verdi. İşte transferin tüm ayrıntıları...

Fenerbahçe ve Galatasaray, Halil Dervişoğlu için devrede! Halil'in tercihi belli oldu

Galatasaray'ın devre arasında Brentford'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe de devreye girdi. Galatasaray'ın bonservisini almak için görüşmelere başladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe'nin devreye girmesi tüm planları bozdu. Halil Dervişoğlu ve ailesi ezeli rakipler arasında tercihini yaptı. İşte detaylar...

HALİL FIRTINASI ESMEYE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'da Halil Dervişoğlu fırtına esmeye devam ediyor. Göztepe maçıyla formayı sırtına geçiren genç yıldız performansıyla göz doldurdu. Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'in değişilmez isimleri arasına ekledi.Göztepe maçında Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle klasını konuşturan genç futbolcu Gençlerbirliği maçında da Galatasaray formasıyla ilk golünü kaydetti. Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun bonservisini almak için resmen harekete geçti.

FATİH TERİM ISRARCI

Sarı Kırmızılılar, Brentford ile bonservis pazarlıklarına başladı. Galatasaray'ın Halil için 2-3 milyon Euro civarında bir teklif yapması beklenirken Fatih Terim'in de bu transferde ısrarcı olduğu ifade edildi.Gelecek sezon genç ve dinamik bir takım kurmak isteyen Fatih Terim'in özellikle Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'e monte edip takımı yerli oyuncu ağırlıklı kurmak istediği iddia edildi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Galatasaray'ın bonservisini almak için görüşmelere başladığı Halil Dervişoğlu için Fenerbahçe de devreye girdi. Emre Belözoğlu'nun genç yıldızı çok beğendiği ve mutlaka takıma katılmasını istediği öğrenildi.Brendford'tan kiralanan milli futbolcuya Fenerbahçe'nin talip olduğu haberleri üzerine Sarı-Kırmızılılar harekete geçti. Yönetimin İngiliz kulübüyle temas kurduğu ve Halil için 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

HALİL'İN BABASI GALATASARAY'I İSTİYOR

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu, oğlunun kariyerine Galatasaray'da devam etmesini istiyor. Ancak Fenerbahçe, Brendford'la anlaşırsa genç yıldız mecburen Kadıköy'e gidecek.Halil Dervişoğlu devre arasında kiralık olarak transfer olduğu Galatasaray'da 9 karşılaşmada forma giydi. Genç futbolcu bu maçlarda 1 gol atıp 2 asist yaptı.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
FB de vizyon olmadığı,öngörü ve gelecek ile ilgili tecrübe olmadığı için hep taklit ederek,kopya çekerek başaramazsa mızıkçılık yaparak başarmak peşinde.
kardeşim bizim milletten bu sebeplenbir halt olmaz babası istiyormuş ne alaka parayı verene git sen kasana bak nasrettin hoca ne demiş parayı veren düdüğü çalar
her halde milli piyango size çıkmış önce siz kulübede ki yaramayanlari postalayin resmen çöplük haline getirdiniz kulubeyi..!!

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