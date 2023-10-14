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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski yıldızının sesini taklit edip annesini dolandırdılar! Kolonya bile ikram etti...

14.10.2023 10:43 | Son Güncelleme:
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Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da da forma giyen ve futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından teknik direktör olan Raşit Çetiner'in annesi Müjgan Çetiner, kapısını çalan kişiler tarafından dolandırıldı. İşte detaylar...

Bakırköy'de dolandırılan yaşlı kadının, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan eski futbolcu ve teknik direktör Raşit Çetiner'in annesi olduğu ortaya çıktı.

SESİNİ TAKLİT ETTİLER

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Dolandırıcı, Müjgan Çetiner'in evine kadar girip oğlunun 10 bin lira paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Dolandırıcının telefonla aradığı kişi Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek para istedi. Arayan kişinin oğlu olduğuna inana Müjgan Çetiner gelen kişiye tüm parasını verip bir de kolonya ikram etti.

Olay, 24 Ağustos'ta Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Cerrahi maskeli dolandırıcı, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eski oyuncusu, eski milli futbolcu ve teknik direktör Raşit Çetiner'in 88 yaşındaki annesi Müjgan Çetiner'in kapısını çaldı. Dolandırıcı, kapıyı açan yaşlı kadına oğlu Raşit Çetiner'in arkadaşı olduğunu ve onun yanından geldiğini söyledi.

10 BİN LİRA VERMESİNİ SÖYLEDİ

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Bunun üzerine Müjgan Çetiner, gelen kişiyi evine davet etti. İçeri giren kişi, Müjgan Çetiner'e oğlu Raşit'in İstanbul'a geldiğini ve 10 bin lira paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Telefonundan birisini arayan dolandırıcı, oğlunla konuşuyorum diyerek telefonu Müjgan Çetiner'e verdi. Telefondaki kişi Raşit Çetiner'in sesini taklit ederek Müjgan Çetiner'e gelen kişiye 10 bin lira vermesini söyledi.

Müjgan Çetiner, telefondaki kişiye 10 bin lira parasının olmadığını 5 bin 400 lirasının olduğunu söyledi. Çetiner telefonu kapattıktan sonra evdeki nakit 5 bin 400 lira parayı gelen kişiye verdi. Şüpheli kendisine verilen paranın içinden 400 lirayı Çetiner'e geri vererek 5 bin lirayı alıp evden ayrıldı.

OĞLUNU ARAYINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

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Dolandırıcı gittikten sonra oğlu Raşit'i arayan Müjgan Çetiner, istediği parayı arkadaşına verdiğini söyledi. Oğlunun İstanbul'da değil İzmir'de olduğunu ve böyle bir para istemediğini öğrenen Müjgan Çetiner dolandırıldığını anlayınca polisi arayarak şikayetçi oldu. Çetiner'in şikayeti üzerine eve gelen şüphelinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

AYNI YÖNTEMLE BAŞKA BİRİNİ 133 BİN 558 LİRA DOLANDIRDILAR

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Çalışmalar devam ederken Salı günü yine benzer bir yöntemle Çetiner'in arka sokağında oturan Esin İshakoğlu'nun (79) telefonu çaldı. Arayan kişi oğlu Mehmet İshakoğlu'nun sesini taklit ederek paraya ihtiyacı olduğunu ve göndereceği kişiye evdeki paraları vermesini söyledi. Bunun üzerine Esin İshakoğlu konuştuğu kişiyi oğlu sandı evine gelen kişiye 30 bin lira, 80 bin lira değerinde burma bilezik, 3 çeyrek altın ve 530 euro parayı teslim etti. Esin İshakoğlu daha sonra oğlu Mehmet İshakoğlu'nu arayıp parayı verdiğini söylediğinde oğlunun kendisini arayıp para istemediğini gelen kişiyi de tanımadığını öğrendi. Nesin İshakoğlu da polisi arayarak şikayetçi oldu.

KOLONYA BİLE İKRAM ETTİ

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Emniyet ekipleri iki farklı olaya karışan kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Müjgan Çetiner'in dolandırıldığı anlar evin içindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde eve gelen dolandırıcıya paraları verdikten sonra kolonya ikram ettiği anlar yer aldı.

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