Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kurasında çok ilginç tesadüf! Aynı ligin ezeli rakipleriyle eşleştiler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterirken temsilcilerimizin rakipleri de belli oldu.

İLGİNÇ TESADÜF

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşirken, Sarı-Kırmızlı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilginç bir tesadüf yaşadı.

EZELİ RAKİPLER İLE EŞLEŞTİLER

Sarı-Lacivertliler de UEFA Konferans Ligi'nde H Grubu'nda -Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'ın ezeli rakibi ile eşleşti.

6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Ligde kıyasıya zirve mücadelesi veren Nordsjaelland ve Kopenhag arasındaki birincilik yarışı sürüyor. İki ekipte oynanan 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alırken, Nordsjaelland averaj farkıyla lider konumda bulunuyor.

