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  4. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kurasında çok ilginç tesadüf! Aynı ligin ezeli rakipleriyle eşleştiler...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kurasında çok ilginç tesadüf! Aynı ligin ezeli rakipleriyle eşleştiler...

01.09.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da 3 takımla yolumuza devam ederken, Galatasaray Devler Ligi'nde, Beşiktaş ile Fenerbahçe ise UEFA Konferans Ligi'nde boy gösterecek. Temsilcilerimizin grupları çekilen kuralarla belli olurken, kuralarda oldukça ilginç bir tesadüf yaşandı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe'de UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösterirken temsilcilerimizin rakipleri de belli oldu.

İLGİNÇ TESADÜF

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Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele edecek Galatasaray, Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşirken, Sarı-Kırmızlı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe ile ilginç bir tesadüf yaşadı.

EZELİ RAKİPLER İLE EŞLEŞTİLER

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Sarı-Lacivertliler de UEFA Konferans Ligi'nde H Grubu'nda -Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi Kopenhag'ın ezeli rakibi ile eşleşti.

6 MAÇTA 5 GALİBİYET

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Ligde kıyasıya zirve mücadelesi veren Nordsjaelland ve Kopenhag arasındaki birincilik yarışı sürüyor. İki ekipte oynanan 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alırken, Nordsjaelland averaj farkıyla lider konumda bulunuyor.

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