Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan olay yaratacak karar...

Eden Hazard'ın Real Madrid serüveni noktalandı. İspanya La Liga'nın dev kulübü Real Madrid, Hazard'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.

76 MAÇA ÇIKABİLDİ

Hazard, İspanyol ekibiyle toplamda 76 maça çıkıp 7 gol 12 asist kaydetti. Kötü performansının ardından eleştirilerin odak noktası olan Hazard çareyi Real Madrid'den ayrılmakta buldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hazard ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kariyerindeki kötü gidiş nedeniyle psikolojik olarak etkilenen Belçikalı oyuncunun futbola devam etmek istemediği ve kısa süre içinde bu fikrini duyuracağı iddia edildi.



