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Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan olay yaratacak karar...

07.06.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 tarihinde Chelsea'den büyük umutlarla Real Madrid'e 115 milyon Euro bedelle transfer edilen Hazard büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış ve istediği performansı İspanya'da sergileyememişti. Takımdan ayrıldığını açıklayan Belçikalı yıldıza ülkemizden hem Galatasaray hem de Fenerbahçe talip oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Eden Hazard'dan olay yaratacak karar...
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Eden Hazard'ın Real Madrid serüveni noktalandı. İspanya La Liga'nın dev kulübü Real Madrid, Hazard'ın takımdan ayrılacağını açıkladı.

76 MAÇA ÇIKABİLDİ

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Hazard, İspanyol ekibiyle toplamda 76 maça çıkıp 7 gol 12 asist kaydetti. Kötü performansının ardından eleştirilerin odak noktası olan Hazard çareyi Real Madrid'den ayrılmakta buldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

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Ülkemizden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Hazard ile ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Kariyerindeki kötü gidiş nedeniyle psikolojik olarak etkilenen Belçikalı oyuncunun futbola devam etmek istemediği ve kısa süre içinde bu fikrini duyuracağı iddia edildi.


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