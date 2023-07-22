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  4. Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Emre Can resmi imzayı attı!

Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu! Emre Can resmi imzayı attı!

22.07.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund, transfer döneminde adı farklı kulüplerle anılan 29 yaşındaki Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can’ın sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını bildirdi. Son 3 sezondur sarı-siyahlıların formasını giyen Emre Can, sözleşmesinin uzatılması sonrası Dortmund’da kendini çok rahat hissettiğini ve çok çalışarak takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak istediğini söyledi.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Borussia Dortmund, orta saha oyuncusu Emre Can'ın kontratını uzattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki futbolcunun kontrat süresi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

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Borussia Dortmund'un 2020'de Juventus'tan 25 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Türk asıllı Alman futbolcu, tüm kulvarlarda 121 maçta 12 gol ve 8 asiste imza attı.

Almanya Milli Takımı'nda 41 karşılaşmada görev alan orta saha oyuncusu, Juventus'un yanı sıra Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Liverpool takımlarında da forma giymişti.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İDDİASI VARDI

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Emre Can için Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temasa geçtiği iddia edilmişti. İki kulübün de oyuncuyu transfer etmek için teklif sunduğu ancak bu teklifin reddedildiği öne sürülmüştü.

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