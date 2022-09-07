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Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Yeni transferin İstanbul'a geliş saati belli oldu

07.09.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Beşiktaş, yeni hocası Valerien Ismael ile iyi bir uyum yakalarken, ligin geriden kalan 5 haftasında topladığı 13 puanla liderlik koltuğunun sahibi. Siyah-Beyazlılar sezon sonunda kupayı müzesine götürmek isterken son günlerine girilen transfer döneminde de oldukça hareketli... Kara Kartal yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirirken flaş bir isim ile de anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Yeni transferin İstanbul'a geliş saati belli oldu
Nathan Redmond

Nathan Redmond

İNG İngiltere
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Southampton
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Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta 8 Eylül'de bitecek transfer dönemi öncesi çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar kadrosunu Weghorst, Cenk Tosun , Gedson, Muleka, Saiss, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku ve Dele Alli isimleriyle güçlendiren Siyah-Beyazlılar, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ...

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Transferlerinin çoğunu Premier Lig'den gerçekleştiren Kara Kartal, İngiltere'den bir isimle daha el sıkıştı. Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Nathan Redmond tranferinde Beşiktaş mutlu sona ulaştı. Sercan Dikme'nin haberine göre Beşiktaş, uzun süredir gündeminde olan Nathan Redmond ile anlaşma sağlarken oyuncunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu.

GELİŞ SAATİ BELLİ OLDU!

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Beşiktaş ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşma sağlayan İngiliz oyuncu, bugün 15:30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. 28 yaşındaki oyuncu Siyah-Beyazlılar'dan 1 yıl için 1.5 milyon Euro ücret alacağı da gelen bilgiler arasında.

NATHAN REDMOND'UN KARİYERİ

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İngiliz oyuncu 2016'da Norwich City'den 13,5 milyon euro karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 7 sezondur Southampton forması giyen Redmond, 232 maçta 30 gol attı ve 27 asist yaptı. Geçen sezon 3 gol 6 asist üreten futbolcu, Birmingham, Burton Albion, Norwich City ve Southampton'da oynadı.


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