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Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrolarını bildirdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.09.2024 16:56
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Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da forma giyecek oyuncularının listesini UEFA'ya bildirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrolarını bildirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu.

Temsilcilerimiz, Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncularının listesini UEFA'ya bildirdi.

4'ER İSİM YOK

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Galatasaray'ın listesinde Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu yer almadı.

Fenerbahçe ise Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, ve Oğuz Aydın bildirilmedi.

Kadrolar şu şekilde:

## Galatasaray:

Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç

Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

## Fenerbahçe:

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

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