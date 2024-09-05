Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrolarını bildirdi!

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu.
Temsilcilerimiz, Avrupa Ligi'nde forma giyecek oyuncularının listesini UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray'ın listesinde Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu yer almadı.
Fenerbahçe ise Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, ve Oğuz Aydın bildirilmedi.
## Galatasaray:
Kaleciler: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç
Savunma: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz
## Fenerbahçe:
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,
Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin