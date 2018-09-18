Fenerbahçe ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi!

Disiplin sevkleri açıklandı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe saha olayları, Trabzonspor da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 16.09.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.09.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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