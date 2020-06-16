Fenerbahçe ve Trabzonspor, Ülker Stadyumuna ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kaybettiği karşılaşmanın rövanşında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Ülker Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır’ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Mücadele öncesi iki takım da Kadıköy’e geldi. İlk olarak geniş güvenlik önlemleri altında sarı-lacivertli stadyuma ulaşırken, 10 dakika sonra ise Trabzonspor kafilesi giriş yaptı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili futbolcuları tek tek selamlayarak soyunma odasına uğurladı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

Sarı lacivertli ekipte kalede Altay, defans hattında ise Dirar, Serdar Aziz, Falette ve Hasan Ali görev yapacak. Orta sahada ise Ozan Tufan'ın yokluğunda sürpriz bir şekilde Gustavo, Tolga Ciğerci ve Miha Zajc forma giyecek. Tecrübeli teknik adam bu üçlü ilk kez deniyor. Karapınar'ın ileri uçtakı tercihi ile Rodrigues, Deniz Türüç ve Vedat Muriqi olması bekleniyor.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL İLK 11'İ

Trabzonspor'da kalenin vazgeçilmez ismi Uğurcan yer alıyor.Defans hattında Pereira, Costa, Campi, Novak görev yapacak. Orta sahada sakatlığı bulunan Sosa dönerken, Abdülkadir Parmak ve Ömür ona eşlik edecek.Bordo Mavili ekibin en güçlü mevkisi olan hucüm hattında ise, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth görev yapması bekleniyor.

