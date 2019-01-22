Fenerbahçe Victor Moses'ı ikna etti

Devre arasında kadrosunu güç- lendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık Çiftpınar'ın ardından oluşan sessizliğin peş peşe gelecek imzalarla bitmesi bekleniyor.

Birçok isimle temas halinde olsa da aradaki ufak pürüzlerden dolayı anlaşma aşamasına gelemeyen Kanarya'nın dünkü Bursaspor maçının ardından düğmeye basacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımın patlatacağı ilk bombanın ise Chelsea ile yollarını ayırmaya karar veren Moses olduğu ifade edildi.

VİCTOR MOSES HABER YOLLADI

Fenerbahçe'nin ilk teklifini "Önceliğimi Premier Lig takımlarına veriyorum" diyerek beklemeye alan yıldız futbolcunun, Ada'dan umduğu teklifi bulamadığı kaydedildi. Bunun üzerine sarı lacivertli takıma haber gönderen Victor Moses'ın 1.5 yıllığına kiralanacağı ve Damien Comolli'nin son detayları görüştüğü belirtildi. Tecrübeli futbolcu, son kararını vermeden önce Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşları Emenike ve Yobo ile görüştü ve olumlu bilgiler aldı.

Fenerbahçe, Moses için 6 aylık süre için kiralama ücreti ve maaşı dahil 4 milyon Euro ödeyecek.Ancak ikinci yıl için yapılan pazarlıkların sürdüğü ve rakam netleşince transferin açıklanacağı bildirildi. (STAR)



