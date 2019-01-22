SPOR

Fenerbahçe Victor Moses'ı ikna etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.01.2019 10:43 | Son Güncelleme

Sportif Direktör Comolli son pürüzleri gidermek için görüşmeleri sürdürüyor. İlk 6 aylık maliyeti 4 milyon Euro'yu bulan golcünün gelecek sezon alacağı para konusu çözülünce transfer açıklanacak.

Fenerbahçe Victor Moses'ı ikna etti

Devre arasında kadrosunu güç- lendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor'dan alınan Sadık Çiftpınar'ın ardından oluşan sessizliğin peş peşe gelecek imzalarla bitmesi bekleniyor.

Birçok isimle temas halinde olsa da aradaki ufak pürüzlerden dolayı anlaşma aşamasına gelemeyen Kanarya'nın dünkü Bursaspor maçının ardından düğmeye basacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli takımın patlatacağı ilk bombanın ise Chelsea ile yollarını ayırmaya karar veren Moses olduğu ifade edildi.

VİCTOR MOSES HABER YOLLADI

Fenerbahçe'nin ilk teklifini "Önceliğimi Premier Lig takımlarına veriyorum" diyerek beklemeye alan yıldız futbolcunun, Ada'dan umduğu teklifi bulamadığı kaydedildi. Bunun üzerine sarı lacivertli takıma haber gönderen Victor Moses'ın 1.5 yıllığına kiralanacağı ve Damien Comolli'nin son detayları görüştüğü belirtildi. Tecrübeli futbolcu, son kararını vermeden önce Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşları Emenike ve Yobo ile görüştü ve olumlu bilgiler aldı.

Fenerbahçe, Moses için 6 aylık süre için kiralama ücreti ve maaşı dahil 4 milyon Euro ödeyecek.Ancak ikinci yıl için yapılan pazarlıkların sürdüğü ve rakam netleşince transferin açıklanacağı bildirildi. (STAR)

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarıDilmen'den F.Bahçe'ye uyarı
Cüneyt Çakır'dan bir ilkCüneyt Çakır'dan bir ilk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe chelsea İngiltere victor moses

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Barcelona'dan şaşırtan transfer

Barcelona'dan şaşırtan transfer

Cüneyt Çakır'dan bir ilk

Cüneyt Çakır'dan bir ilk

Kanarya'ya yine hüsran

Kanarya'ya yine hüsran

Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması

Galatasaray'dan Demba Ba açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

Ali Koç'tan Londra'da dev anlaşma!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

F.Bahçe ilk transferini yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de hedef Slimani'nin yerine Adebayor

İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Fenerbahçe Victor Moses'ı ikna etti

Fenerbahçe'de gündem Moses

Rıdvan Dilmen'den Andre Ayew uyarısı: Aman

Dilmen'den F.Bahçe'ye uyarı

Cüneyt Çakır'dan Bursaspor - Fenerbahçe maçında bir ilk

Cüneyt Çakır'dan bir ilk

Ersun Yanal: VAR için çelişkili bilgiler var

Ersun Yanal'dan VAR tepkisi

Roberto Soldado: Teklifler aldım ama Fenerbahçe böyleyken gitmem

Soldado'dan transfer itirafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.