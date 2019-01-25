Fenerbahçe, Victor Moses transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Victor Moses’in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı. Moses’e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" denildi.

VICTOR MOSES KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, 12 Aralık 1990'da Nijerya'nın en büyük şehri ve eski başkenti olan Lagos'ta dünyaya geldi. Çocukluğu büyük bir trajediyle geçen Moses, henüz 11 yaşındayken ülkedeki iç savaşta annesini ve babasını kaybetti. Hayatı tehlikede olan Moses, akrabaları vasıtasıyla İngiltere'ye mülteci olarak gönderildi.

İngiltere'de bir koruyucu ailenin yanına yerleşen Moses, oynadığı futbolla Londra ekiplerinden Crystal Palace'ın dikkatini çekti ve kulübün altyapısına girdi. 1.77 boyundaki Moses'ın asıl pozisyonu sağ kanat olmasına rağmen oyuncu zaman zaman sol açık ve sağ bek pozisyonlarında da forma giydi. Moses'ın Chelsea'deki sözleşmesi 2021'nin Haziran ayında sona eriyor.

