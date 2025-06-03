Fenerbahçe, Victor Osimhen'den gelecek haberi bekliyor! Forvet transferinde sürpriz var...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraştığı Mitrovic için Osimhen'in vereceği karar bekleniyor. Hem Al Hilal'den hem de Galatasaray'dan teklif alan Osimhen, henüz net bir karar verebilmiş değil...

AL HİLAL OSIMHEN'İ ALIRSA, MITROVIC'İ BIRAKACAK

Takımın şu an tek golcü oyuncusu konumunda bulunan Mitrovic, Osimhen'in transfer edilememesi durumunda Al Hilal'den ayrılmayacak. Osimhen, Al Hilal'in teklifini kabul ederse, Mitrovic ile yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE MITROVIC'İN PEŞİNDE

Mitrovic'in yeniden Avrupa arenasına dönme isteğini bilen Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeriyle temas kurdu. Osimhen'den gelecek haberi bekleyen Mitrovic cephesi, Nijeryalı golcünün Al Hilal'e transfer olması durumunda Fenerbahçe ile görüşmelerini hızlandıracak. 30 yaşındaki Mitrovic, bu sezon 36 maçta forma giydi ve 28 gol, 7 asistlik performans sergiledi.