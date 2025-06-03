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Fenerbahçe, Victor Osimhen'den gelecek haberi bekliyor! Forvet transferinde sürpriz var...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Transferde domino etkisi yaratacak ilginç bir detay ortaya çıktı. Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren Victor Osimhen'in yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmadı. Sarı-kırmızılıların teklifine henüz yanıt vermeyen Osimhen, Al Hilal'in teklifini de bekletiyor. Fenerbahçe'nin yapacağı transfer için Osimhen'in Al Hilal'e gitmesi gerekirken, sarı-lacivertliler de Osimhen'in vereceği kararı bekliyor.

Fenerbahçe, Victor Osimhen'den gelecek haberi bekliyor! Forvet transferinde sürpriz var...
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için uğraştığı Mitrovic için Osimhen'in vereceği karar bekleniyor. Hem Al Hilal'den hem de Galatasaray'dan teklif alan Osimhen, henüz net bir karar verebilmiş değil...

AL HİLAL OSIMHEN'İ ALIRSA, MITROVIC'İ BIRAKACAK

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Takımın şu an tek golcü oyuncusu konumunda bulunan Mitrovic, Osimhen'in transfer edilememesi durumunda Al Hilal'den ayrılmayacak. Osimhen, Al Hilal'in teklifini kabul ederse, Mitrovic ile yollar ayrılacak.

FENERBAHÇE MITROVIC'İN PEŞİNDE

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Mitrovic'in yeniden Avrupa arenasına dönme isteğini bilen Fenerbahçe, yıldız golcünün menajeriyle temas kurdu. Osimhen'den gelecek haberi bekleyen Mitrovic cephesi, Nijeryalı golcünün Al Hilal'e transfer olması durumunda Fenerbahçe ile görüşmelerini hızlandıracak. 30 yaşındaki Mitrovic, bu sezon 36 maçta forma giydi ve 28 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

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