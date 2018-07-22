Fenerbahçe, Vincent Janssen için Tottenham'la görüşüyor

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, tekrar kiralamak istediği Vincent Janssen için Tottenham'la henüz anlaşabilmiş değil...

Janssen'i bonservisiyle göndermeyi planlayan Tottenham, Fenerbahçe ile yapılacak kiralık anlaşmasına zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istedi ancak sarı-lacivertli yönetim bu maddeyi kabul etmedi.

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibinin istediği yüksek kiralama bedelini de düşürmeye çalıştığı gelen haberler arasında... (Habertürk)

