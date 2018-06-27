Fenerbahçe, Volkan Demirel ile 1 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de Comalli ve Cocu yapılanmasının ardından sıra futbol takımı üzerinde yapılacak olan hamlelere geldi. Sözleşmesi sona eren Neto ve Janssen ile kesin olarak devam etmeyecek olan sarı-lacivertli kulüpte, Volkan Demirel konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

36 yaşındaki file bekçisi Volkan ile bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetimi tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe ile Volkan Demirel arasındaki 1 yıllık sözleşmenin bu hafta içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

40 yaşına kadar sahalarda kalmak istediğini ifade eden Volkan Demirel kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ""Elimden geldiğince kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum, fiziğimi korumaya çalışıyorum. Uykuma, yememe, içmeme dikkat ediyorum. Gençken bir şekilde götürüyorsun ama 33'ten sonra zor oluyor. Şu anki fiziğim 27-28 yaşındakinden daha iyi" ifadelerini kullanmıştı.

(SPORX)

