Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Fenerbahçe'de futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başından bugüne kadarki gelişmelerle ilgili gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, "Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.
Açıklamada, ayrıca A Takımı teknik heyetinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yolların ayrılması yönünde karar alındığı vurgulanarak, "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz." ifadelerine yer verildi.
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