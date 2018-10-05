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Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2018 19:47 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de kriz boyut değiştirdi! Fenerbahçe; Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Nabil Dirar ve Aatif Chahechouhe'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Fenerbahçe'de futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sezon başından bugüne kadarki gelişmelerle ilgili gerçekleştirdiği değerlendirme sonucunda, "Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, ayrıca A Takımı teknik heyetinde yer alan Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yolların ayrılması yönünde karar alındığı vurgulanarak, "Gereken hallerde kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe volkan demirel nabil dirar Aaatif Chahechouhe

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Takım
O
Av
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Okuyucu Yorumları 22 yorum
bu karar da sizi kurtaramayacak başkan ve hoca, sadece istifanızı erteliyorsunuz.
Ayı gitti
Başkancım bunlar çok geç olmadan bazı diger isimler ile beraber yollanması lazım . Volkan Dirar Neustadher Mehmet Topal Aitiff Soldado İsmail Kameni Baska çöp var ise siz tamamlarsınız :)
Fenerın içine siçmak için elınızden ne gelıyorsa cocu fazlasıyla yapıyo
Bugünki başarısızlığın nedeni günah keçileri bulundu (!).... Bence çok ucuz ,basit ve aldatıcı hamle...
Ali koç ta fos çıktı. volkan demireli kadro dışı yapandan hayır gelmez. yazıklar olsun
volkan denen züppe ye az bile
COCU YU KOVUN... YOKSA..KENDİNİZİ...KOVDURCAKSINIZ..
volkan demirel ne alaka ?
KOCAMAN düşmanlığı yedi bitirdi sizi sağlıklı düşünemiyorsunuz eziklik yapıyorsunuz bırakın beceremiyorsunuz kabul edin
volkannnnn hadi olum yol al helal ali başkan adamsın
bu Fenerbahçe'den bir bok olmaz..
volkan butakıma pisikolojik yuk
p.tesi gunu dönerler cunku pazar gunu cocu yolcu :)))
SAYIN BAŞKAN ne oluyor takımda bu adamlar ilk 11 değişmez oyuncuları bu salak cocu ne yapyr bir el koy artk
atıf 1 hafta öncesine kadar banko oynuyordu hayırdır?
püfff yonetimde sapıttı oynamayanları kadro dışı bırakıo vah vah aziz i özledim denek üzereyim
desenize kalede haruna kaldık
diğerleri tamam da ATIF kadro dışı kalmamalıydı
comalli ve cocu’yu göndereceğin yere yaptığınız işe bakın. Ali koç defolllll
bu ne pehriz bu be lahana turşusu atıf daha düne kadar kurtarıcıydı şimdi ne oldu
Cocu suçsuz bu oyuncular suçlu öyle mi. Hadi ordan
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