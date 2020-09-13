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Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.09.2020 16:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Wolfsburg forması giyen Marcel Tisserand ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" denildi.

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MARCEL TISSERAND KİMDİR?

2018 yılından beri Alman ekibinde forma giyen Marcel Tisserand, geçtiğimiz sezon 23 maçta görev aldı. 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Lens, Monaco ve Toulouse gibi takımlarda da oynadı. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, 2018 yılından beri Wolfsburg'da forma giyiyor. 15 kez de milli oldu.

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