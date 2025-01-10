Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin konusunda kötü haber geldi! Suudi Arabistan kulübü Fenerbahçe'ye rest çekti.

Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in performansı yönetim tarafından beğenilmedi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen Allan Saint-Maximin için kulübü Al-Ahli'den kötü haber geldi.

AL-AHLİ REST ÇEKTİ: "MAAŞINI FENERBAHÇE ÖDER"

Devre arasında Maximin'in kiralık sözleşmesini feshetmesi gündemde olan Fenerbahçe'ye Al-Ahli rest çekti. Maximin'in sözleşmesinin feshedilmesi durumunda sezon sonuna kadar maaşının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanacağı bildirildi.

SEZON SONUNA KADAR KALACAK

Suudi Arabistan kulübünün bu resti üzerine Maximin'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması kesinleşti.