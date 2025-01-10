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Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin konusunda kötü haber geldi! Suudi Arabistan kulübü Fenerbahçe'ye rest çekti.

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.01.2025 12:34
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Fenerbahçe'de yolların ayrılması gündemde olan Allan Saint-Maximin konusunda tat kaçıracak bir gelişme yaşandı. Sezon sonuna kadar kiralanan Allan Saint-Maximin için kulübü Fenerbahçe'ye rest çekti.

Fenerbahçe'ye Allan Saint-Maximin konusunda kötü haber geldi! Suudi Arabistan kulübü Fenerbahçe'ye rest çekti.
Allan Saint-Maximin

Allan Saint-Maximin

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'in performansı yönetim tarafından beğenilmedi. Devre arasında gönderilmesi gündeme gelen Allan Saint-Maximin için kulübü Al-Ahli'den kötü haber geldi.

AL-AHLİ REST ÇEKTİ: "MAAŞINI FENERBAHÇE ÖDER"

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Devre arasında Maximin'in kiralık sözleşmesini feshetmesi gündemde olan Fenerbahçe'ye Al-Ahli rest çekti. Maximin'in sözleşmesinin feshedilmesi durumunda sezon sonuna kadar maaşının tamamının Fenerbahçe tarafından karşılanacağı bildirildi.

SEZON SONUNA KADAR KALACAK

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Suudi Arabistan kulübünün bu resti üzerine Maximin'in sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalması kesinleşti.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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