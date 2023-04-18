Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın ardından bir şok daha! Miha Zajc Başakşehir maçında yok

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Miha Zajc'ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiği açıklandı.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Miha Zajc’ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Miha Zajc, sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

