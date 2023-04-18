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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın ardından bir şok daha! Miha Zajc Başakşehir maçında yok

18.04.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Miha Zajc’ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini, oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Yıldız oyuncu Başakşehir maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'ın ardından bir şok daha! Miha Zajc Başakşehir maçında yok
Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Miha Zajc'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Miha Zajc'ın sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiği açıklandı.

"TEDAVİSİNE BAŞLANMIŞTIR"

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Yapılan açıklamada "Futbolcumuz Miha Zajc’ın MKE Ankaragücü ile oynadığımız maçta yaşadığı sakatlık sonrası Altunizade Hastanesinde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

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Miha Zajc, sakatlığı sebebiyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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