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Fenerbahçe'ye Arap piyangosu! En Nesyri'ye yapılan teklif karşısında yönetim bile şaştı... Bonservis rekoru kırılacak!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.11.2024 09:05
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Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan rekor bir bedelle Youssef En-Nesyri'nin talipleri artarken son olarak Suudi Arabistan takımları devreye girdi. Yönetim yıldız golcüyü satmak istemese de yapılan tekliflere transferi gerçekleşirse Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle ayrılan futbolcu olarak da tarihe geçecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Arap piyangosu! En Nesyri'ye yapılan teklif karşısında yönetim bile şaştı... Bonservis rekoru kırılacak!
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin sezon başında İspanyol ekibi Sevilla'dan kadrosuna kattığı ancak şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 11 maçta yalnızca 2 gol kaydederek beklentilerin uzağında kalan Faslı yıldızı Youssef En-Nesyri için transfer iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

Golcü isim için bir çok kulübün devrede olduğu bilgisi gelirken son olarak Suudi Arabistan ekiplerinin kendisine yakından ilgi göstermeye başladığı öğrenildi.

Son olarak TRT Spor'dan Doruk Tecimer'in haberine göre; Suudi Arabistan'ın önde gelen kulüplerinden Al Nassr ve Al Ittihad da dahil olmak üzere Suudi kulüplerinden En-Nesyri için teklif geldiği öne sürüldü.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK TEKLİF

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Haberde; Fenerbahçe'ye gelen tekliflerin sezon başında Sevilla'ya ödenen bonservis bedelinden daha yüksek olduğu ve bu tekliflerin 30 milyon euronun üzerinde olduğu belirtildi. Bu rekor 30 milyon euro ile Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ve Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey'e ait.

"FENERBAHÇE SATMAK İSTEMİYOR"

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Öte yandan haberde, Fenerbahçe'nin şu an için Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya sıcak bakmadığı ve yıldız oyuncuyu kadroda tutmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer ettiği 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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