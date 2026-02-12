SPOR

Fenerbahçe'ye Avrupa maçı öncesi "tanıdık" şoku! Kadıköy'e o isimle geliyorlar: Vitor Pereira bombası patladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Nottingham Forest'ta teknik direktör depremi yaşandı! Sean Dyche'ı kovan İngiliz ekibinde hoca adayları arasında 1 numaralı isim tanıdık: Vitor Pereira. Eğer imza atılırsa, Portekizli hoca perşembe günü Kadıköy'e rakip olarak çıkacak!

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren, cumartesi günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler bir yandan da Avrupa'ya çevrildi. Sarı-Lacivertlilerin önümüzdeki hafta perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde ağırlayacağı Nottingham Forest cephesinde işler karıştı.

SEAN DYCHE GECE YARISI KOVULDU

Fenerbahçe ye Avrupa maçı öncesi "tanıdık" şoku! Kadıköy e o isimle geliyorlar: Vitor Pereira bombası patladı! 1

İngiltere Premier Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Nottingham Forest, dün gece lig sonuncusu Wolverhampton ile kendi sahasında 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından yönetim acil toplanarak teknik direktör Sean Dyche'ın görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sean ve ekibine teşekkür ederiz, şu an başka açıklama yapmayacağız" denildi.

VE SAHNE VITOR PEREIRA'NIN!

Fenerbahçe ye Avrupa maçı öncesi "tanıdık" şoku! Kadıköy e o isimle geliyorlar: Vitor Pereira bombası patladı! 2

İngilizlerin saygın yayın organı The Athletic, Forest yönetiminin Dyche'ın yerine düşündüğü 1 numaralı ismin Vitor Pereira olduğunu duyurdu.

Haberde, "Nottingham Forest, sezonun dördüncü teknik direktörü olmak için Vitor Pereira'yı güçlü bir aday olarak belirledi" ifadeleri kullanıldı. Kasım ayından beri boşta olan Portekizli hocanın, Premier Lig tecrübesi ve "kurtarıcı" rolü nedeniyle listenin başında olduğu belirtildi.

KADIKÖY'DE TARİHİ KARŞILAŞMA OLABİLİR

Fenerbahçe ye Avrupa maçı öncesi "tanıdık" şoku! Kadıköy e o isimle geliyorlar: Vitor Pereira bombası patladı! 3

Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde çalıştıran ancak şampiyonluk hasretine son veremeyen Vitor Pereira, Nottingham Forest ile anlaşması halinde yıllar sonra Kadıköy'e geri dönecek.

Sarı-Lacivertli taraftarların hafızasında yer eden Portekizli teknik adamın, bu kez rakip takımın başında Chobani Stadyumu'na çıkma ihtimali, perşembe günü oynanacak maçı şimdiden "hikayesi olan" bir mücadeleye dönüştürdü.

