Galatasaray'da beklenen Icardi zirvesi! Dursun Özbek tarih vererek duyurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Mauro Icardi'nin sözleşme durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 2026 yazı itibarıyla kontratı sona erecek olan golcü oyuncunun takımdaki geleceği merak konusuydu.

"SEZON SONU BERABER KARAR VERECEĞİZ"

Başkan Özbek, Icardi'nin takımdaki önemine vurgu yapsa da yeni sözleşme için acele etmediklerinin sinyalini verdi. Özbek, Arjantinli yıldızla ilgili planlarını şu sözlerle açıkladı:

"Icardi bizim çok değerli bir oyuncumuz. Sezon sonuna kadar kontratımız var. Sezon bitiminde oturup kendisiyle konuşacağız. Beraber karar vereceğiz."

TARAFTARDA "VEDA" ENDİŞESİ

Başkanın "Beraber karar vereceğiz" ifadesi, camiada farklı yorumlara neden oldu. Kimi taraftarlar bunu bir nezaket ve planlama süreci olarak görürken, kimileri ise Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ihtimalinin masada olduğu şeklinde yorumladı.

Arjantinli yıldızın, özellikle Suudi Arabistan ve ABD (MLS) ekiplerinden gelen astronomik teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye alıp almayacağı ise yapılacak o kritik görüşmede belli olacak.