SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da beklenen Icardi zirvesi! Dursun Özbek tarih vererek duyurdu

Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi kalacak mı, gidecek mi? Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sözleşmesi bu sezon sonunda (Haziran 2026) bitecek olan Arjantinli yıldızın geleceği hakkında çok net konuştu. Karar için tarih verildi, gözler o görüşmeye çevrildi!

Galatasaray'da beklenen Icardi zirvesi! Dursun Özbek tarih vererek duyurdu
Emre Şen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı takımın efsaneleri arasına adını yazdıran Mauro Icardi'nin sözleşme durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. 2026 yazı itibarıyla kontratı sona erecek olan golcü oyuncunun takımdaki geleceği merak konusuydu.

"SEZON SONU BERABER KARAR VERECEĞİZ"

Galatasaray da beklenen Icardi zirvesi! Dursun Özbek tarih vererek duyurdu 1

Başkan Özbek, Icardi'nin takımdaki önemine vurgu yapsa da yeni sözleşme için acele etmediklerinin sinyalini verdi. Özbek, Arjantinli yıldızla ilgili planlarını şu sözlerle açıkladı:

"Icardi bizim çok değerli bir oyuncumuz. Sezon sonuna kadar kontratımız var. Sezon bitiminde oturup kendisiyle konuşacağız. Beraber karar vereceğiz."

TARAFTARDA "VEDA" ENDİŞESİ

Galatasaray da beklenen Icardi zirvesi! Dursun Özbek tarih vererek duyurdu 2

Başkanın "Beraber karar vereceğiz" ifadesi, camiada farklı yorumlara neden oldu. Kimi taraftarlar bunu bir nezaket ve planlama süreci olarak görürken, kimileri ise Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ihtimalinin masada olduğu şeklinde yorumladı.

Arjantinli yıldızın, özellikle Suudi Arabistan ve ABD (MLS) ekiplerinden gelen astronomik teklifleri sezon sonunda değerlendirmeye alıp almayacağı ise yapılacak o kritik görüşmede belli olacak.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe son 11 maçta 1 kez kaybettiGöztepe son 11 maçta 1 kez kaybetti
Fenerbahçe'ye yılın çalımını atmıştı, şimdi Galatasaray'dan Victor Osimhen'i istiyorlar!Fenerbahçe'ye yılın çalımını atmıştı, şimdi Galatasaray'dan Victor Osimhen'i istiyorlar!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek Mauro Icardi galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri son dakika transfer haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

Konut satışında yeni dönem 3 gün sonra başlıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.