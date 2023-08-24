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  4. Fenerbahçe'ye bir golcü oyuncu daha geliyor! Batshuayi giderse iki aday belirlendi

Fenerbahçe'ye bir golcü oyuncu daha geliyor! Batshuayi giderse iki aday belirlendi

24.08.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Dzeko'nun takıma katılmasıyla yıldız golcünün arkasında kalan Batshuayi takımdan ayrılmak istiyor. Mutsuz ve huzursuz tavrıyla dikkat çeken Belçikalı oyuncunun gidişine göre Fenerbahçe yönetimi bir golcü transferi daha yapacak.

Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de her şey planlı gidiyor. Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler her şeyi hazırladı.

TAKIMDA MUTSUZ DURUMDA

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Dzeko'nun alınmasının ardından ikinci forvet rolüne düşen Batshuayi takımdan ayrılmak istiyor. Kendine kulüp aramaya başlayan Belçikalı golcü için Fenerbahçe yönetimi minimum 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

BATSHUAYI AYRILIRSA ADAYLAR BELLİ

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Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılırsa ilk aday Rangers ile sözleşmesi biten Alfredo Morelos. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız oyuncu şu an boşta bulunuyor. Alfredo Morelos ile anlaşılamaması durumunda ise ibre Luka Jovic'e dönecek.

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