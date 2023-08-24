Fenerbahçe'ye bir golcü oyuncu daha geliyor! Batshuayi giderse iki aday belirlendi

Fenerbahçe'de her şey planlı gidiyor. Batshuayi'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı görüşmelerde bulunan sarı-lacivertliler her şeyi hazırladı.

TAKIMDA MUTSUZ DURUMDA

Dzeko'nun alınmasının ardından ikinci forvet rolüne düşen Batshuayi takımdan ayrılmak istiyor. Kendine kulüp aramaya başlayan Belçikalı golcü için Fenerbahçe yönetimi minimum 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

BATSHUAYI AYRILIRSA ADAYLAR BELLİ

Fenerbahçe'de Batshuayi ayrılırsa ilk aday Rangers ile sözleşmesi biten Alfredo Morelos. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan yıldız oyuncu şu an boşta bulunuyor. Alfredo Morelos ile anlaşılamaması durumunda ise ibre Luka Jovic'e dönecek.

