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Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok haber! Kim Min-Jae, Güney Kore’ye gitti

06.05.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kim Min-Jae’nin sakatlığı nedeniyle ülkesi Güney Kore’ye gideceğini açıkladı. Tecrübeli stoper Beşiktaş maçında forma giyemeyecek. Bunun yanında Arda Güler'den de kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye derbi öncesi şok haber! Kim Min-Jae, Güney Kore’ye gitti
Kim Min-Jae

Kim Min-Jae

GKO Güney Kore
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Kim Min-Jae, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Fenerbahçe yaptığı açıklamayla sakatlıkla ilgili detaylı bilgi verdi.

"GÜNEY KORE’YE GİTMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR."

"Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jae’nin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore’ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır.

Genç oyuncumuz Arda Güler’in ise kalça kasık bölgesinde devam eden ağrıları nedeniyle pelvik bölgeye yönelik Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR’ına göre sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve iliopsoas kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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