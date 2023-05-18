Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan gelir! Araplar kancayı taktı... Yıldız isim imzayı atıyor

Süper Lig'de sezonun sonuna kısa bir süre kala lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi olan Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını korurken yeni sezon için de kolları erkenden sıvadı. Yeni sezon için birçok isimle temaslarını sürdüren Sarı-Laciverliler'de bazı isimlerle de yolların ayrılması beklenirken, yıldız isme beklenmedik bir teklif geldi.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezonki performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için iddiaların ardı arkası kesilmezken, 23 yaşındaki oyuncu takımın son haftalardaki yükselen performansına büyük katkı yapmıştı.

ARAPLAR PEŞİNDE

Akşam'ın haberine göre; Arap sermayesi tarafından satın alınan Newcastle United, bu sezon ligde gösterdiği performans ile büyük bir sürpriz yaptı. Gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek olan İngiliz ekibi rotasyonlu bir kadro kurmak isterken, Fenerbahçe'nin bir çok maçına gözlemci gönderen siyah-beyazlılar 20 milyon euro bedelle milli yıldızı kadroya katmayı planlıyor.

KENDİSİ DE İSTİYOR

Ferdi Kadıoğlu da bu teklife sıcak bakarken, kariyerini bir üst seviyeye taşıyarak Avrupa'da boy göstermek istiyor. Milli yıldız ayrılığa sıcak bakıyor.

