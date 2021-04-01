Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü Moussa Marega geliyor

Sezon başında büyük umut beslenen Samatta'nın hayal kırıklığı yaratan performansı teknik heyeti ve taraftarı oldukça üzerken Cisse, Thiam ve Kemal Ademi gibi golcülerden de beklenen katkı alınamadı. Fenerbahçe, Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki golcü için beklemeye geçmişti.

Sarı- lacivertli takımın devre arasında da görüştüğü iddia edilen Porto'nun golcü oyuncusu Moussa Marega için yeni bir anlaşma zemini hazırlanıyor. Portekiz ekibindeki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Malili forvet oyuncusu, Porto'yla yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı.

Tarafların anlaşma sağlamaktan uzak olduğu belirtilerek, Moussa Marega’nın Fenerbahçe’ye transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü. Haberde, Malili golcünün Fenerbahçe yöneticilerinin aklından hiç çıkmadığı kaydedildi.

Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.