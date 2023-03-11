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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Menajeri tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi... Eden Hazard mı geliyor?

11.03.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe transferde çok büyük oynuyor. Ligde Galatasaray'ın arkasında 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilere dünya yıldızı isim önerildi. Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hazard için harekete geçen Fenerbahçeli yetkililer sezon sonunda bombayı patlatabilir.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Menajeri tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi... Eden Hazard mı geliyor?
Eden Hazard

Eden Hazard

BEL Belçika
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
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Belçikalı yıldız Eden Hazard, Real Madrid'den kesin olarak ayrılıyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bir türlü bulamayan yıldız oyuncunun menajeri Hazard'ı Fenerbahçe'ye önerdi.

FENERBAHÇE BEKLEMEYE GEÇTİ

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Yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçen sarı-lacivertliler, Hazard'a haber gönderdi. Eğer maliyeti, makul seviyelere gelebilirse sezon sonu için Hazard konusunda hareketli günler yaşanabilir.

REAL MADRID KARİYERİ PARLAK GEÇMEDİ

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Chelsea'de gösterdiği performansla Real Madrid'e transfer olan Belçikalı oyuncu, Real Madrid'de istediği forma şansını bulamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.


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