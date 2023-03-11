Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Menajeri tarafından sarı-lacivertli takıma önerildi... Eden Hazard mı geliyor?

Belçikalı yıldız Eden Hazard, Real Madrid'den kesin olarak ayrılıyor. İspanyol devinde istediği forma şansını bir türlü bulamayan yıldız oyuncunun menajeri Hazard'ı Fenerbahçe'ye önerdi.

FENERBAHÇE BEKLEMEYE GEÇTİ

Yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçen sarı-lacivertliler, Hazard'a haber gönderdi. Eğer maliyeti, makul seviyelere gelebilirse sezon sonu için Hazard konusunda hareketli günler yaşanabilir.

REAL MADRID KARİYERİ PARLAK GEÇMEDİ

Chelsea'de gösterdiği performansla Real Madrid'e transfer olan Belçikalı oyuncu, Real Madrid'de istediği forma şansını bulamadı ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.



