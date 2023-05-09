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Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine gelecek isimler yavaş yavaş netlik kazanıyor...

09.05.2023 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, teknik direktör Jorge Jesus ile geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştirdi. Takımın kötü durumu hakkında konuşan Ali Koç, bu durumdan memnun olmadığını açık açık dile getirdi. Sarı-lacivertlilerden sezon sonu ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jorge Jesus yerine flaş bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Jorge Jesus'un yerine gelecek isimler yavaş yavaş netlik kazanıyor...

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Jorge Jesus bir araya geldi. Portekizli teknik adamla son haftalardaki puan kayıpları konuşuldu ve memnuniyetsizlik dile getirildi. Önümüzdeki sezon için yeni hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe'de dünyaca ünlü isim gündeme geldi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

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Jorge Jesus'un sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek ihtimalle Brezilya'ya geri döneceği konuşulan Jorge Jesus'un şu anlık tek hedefinin şampiyonluk olduğu ve kalan maçlarda takımına güvendiği ifade edildi.

İLK HEDEF: JARDIM

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Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Leonardo Jardim ile ilgileniyor. Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın da yakından takip ettiği Jardim ile temas kuran sarı-lacivertliler beklemeye geçti.

JARDIM KİMDİR?

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Leonardo Jardim, Portekizli bir futbol antrenörüdür. 4 Ağustos 1974 tarihinde Venezuela'nın Barquisimeto kentinde doğmuştur. En ünlü başarısı, AS Monaco FC'nin 2016-2017 sezonunda Fransa Ligue 1 şampiyonluğunu kazanmasıdır. Jardim ayrıca Sporting CP, Olympiacos, SC Braga, Al Hilal, Shabab Al-Ahli ve Olympique Lyonnais kulüplerinde de antrenörlük yapmıştır.


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