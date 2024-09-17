Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde üstüne müjde!

Fenerbahçe, Galatasaray'ı cumartesi günü Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

DJIKU GERİ DÖNDÜ

Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde sakatlığını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanla birlikte takıma geri döndü.

KOSTIC DE KATILDI

Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic de takıma katıldı.

OSAYI'NIN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Nijerya Milli Takım kampında sakatlanan ve tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi-Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı..

Nijeryalı futbolcunun dev maça yetişme ihtimali düşük olsa da durumu gün gün takip edilecek.

MERT MÜLDÜR'DEN İYİ HABER

Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'den ise iyi haber geldi. Milli futbolcuda herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.