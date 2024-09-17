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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi müjde üstüne müjde!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
17.09.2024 16:37
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde, hafta sonu oynanacak derbi öncesi 4 futbolcuyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Galatasaray'ı cumartesi günü Ülker Stadı'nda ağırlayacak.

DJIKU GERİ DÖNDÜ

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Maçın hazırlıklarını sürdüren sarı - lacivertlilerde sakatlığını atlatan Alexander Djiku bugünkü antrenmanla birlikte takıma geri döndü.

KOSTIC DE KATILDI

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Bir süredir bireysel egzersiz yapan yeni transfer Filip Kostic de takıma katıldı.

OSAYI'NIN OYNAMA İHTİMALİ DÜŞÜK

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Nijerya Milli Takım kampında sakatlanan ve tedavisinin sonuna yaklaşan Osayi-Samuel ise bireysel antrenmanlara başladı..

Nijeryalı futbolcunun dev maça yetişme ihtimali düşük olsa da durumu gün gün takip edilecek.

MERT MÜLDÜR'DEN İYİ HABER

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Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Mert Müldür'den ise iyi haber geldi. Milli futbolcuda herhangi bir bulguya rastlanmadığı aktarıldı.

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Mert Müldür fenerbahçe galatasaray Alexander Djiku
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