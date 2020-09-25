Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi Nazım Sangare ve Samatta müjdesi!

Samatta ve Sangare, Sarı-Lacivertli teknik ekibin görev vermesi halinde pazar günü oynanacak olan Galatasaray derbisinde forma giyebilecekler.
Fenerbahçe bu sezon Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia, Mame Thiam, İsmail Yüksek, Marcel Tisserand, Nazım Sangare ve Mbwana Samatta olmak üzere toplam 14 yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
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