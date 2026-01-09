Fenerbahçe'ye gökten para yağacak! Kasa dolup taşacak, rekor kırılacak!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansı zaman zaman tartışılan Youssef En-Nesyri, yönetimin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan basınında çıkan ve Haberler.com'da yer alan habere göre; Arap yarımadasının devleri, Faslı golcü için sıraya girdi.

SUUDİLER ÇILDIRDI: 35 MİLYON EURO!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin zengin kulüpleri Al Ittihad ve Al Ahli'nin En-Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, yıldız golcü için belirlediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı: 35 Milyon Euro!

TARİHİ REKOR KAPIDA

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek. 19.5 milyon Euro'ya alınan En-Nesyri'den neredeyse iki katı kâr elde edilecek olması, yönetimin iştahını kabartıyor.

Öte yandan yapılan anlaşma gereği, olası satıştan elde edilecek kârın bir kısmı oyuncunun eski kulübü Sevilla'ya gidecek olsa da, Fenerbahçe'nin kasasına girecek net rakam devasa boyutta olacak.