SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye gökten para yağacak! Kasa dolup taşacak, rekor kırılacak!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-Lacivertli yönetim, Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri için gelen çılgın teklifle şaşkına döndü! Suudi Arabistan'dan iki dev kulüp, yıldız forvet için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Masadaki rakam tam 35 milyon Euro! Fenerbahçe tarihinin en büyük satışı için geri sayım başladı...

Fenerbahçe'ye gökten para yağacak! Kasa dolup taşacak, rekor kırılacak!
Emre Şen
Youssef En-Nesyri

Youssef En-Nesyri

FAS Fas
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Sevilla'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak performansı zaman zaman tartışılan Youssef En-Nesyri, yönetimin yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan basınında çıkan ve Haberler.com'da yer alan habere göre; Arap yarımadasının devleri, Faslı golcü için sıraya girdi.

SUUDİLER ÇILDIRDI: 35 MİLYON EURO!

Fenerbahçe ye gökten para yağacak! Kasa dolup taşacak, rekor kırılacak! 1

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin zengin kulüpleri Al Ittihad ve Al Ahli'nin En-Nesyri için Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı belirtildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, yıldız golcü için belirlediği bonservis bedeli ise dudak uçuklattı: 35 Milyon Euro!

TARİHİ REKOR KAPIDA

Fenerbahçe ye gökten para yağacak! Kasa dolup taşacak, rekor kırılacak! 2

Eğer bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe tarihinin en pahalı oyuncu satışı olarak kayıtlara geçecek. 19.5 milyon Euro'ya alınan En-Nesyri'den neredeyse iki katı kâr elde edilecek olması, yönetimin iştahını kabartıyor.

Öte yandan yapılan anlaşma gereği, olası satıştan elde edilecek kârın bir kısmı oyuncunun eski kulübü Sevilla'ya gidecek olsa da, Fenerbahçe'nin kasasına girecek net rakam devasa boyutta olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor, giden gidene! "Bana müsaade" dedi, bavulunu topladıFenerbahçe'de yaprak dökümü sürüyor, giden gidene! "Bana müsaade" dedi, bavulunu topladı
Galatasaray'dan yüzyılın çalımı! PSG'nin dünya yıldızı Fabian Ruiz için Paris'e uçaklar kalktı: İmzalar an meselesi!Galatasaray'dan yüzyılın çalımı! PSG'nin dünya yıldızı Fabian Ruiz için Paris'e uçaklar kalktı: İmzalar an meselesi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Youssef En-Nesyri Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.