Fenerbahçe'ye golcünün kralı geliyor! Edinson Cavani adım adım Türkiye'ye...

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak bir transfer geliyor. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen Cavani ile ilgili girişimler başladı. Özellikle Jorge Jesus'un çok istediği isimlerin başında gelen Uruguaylı forvetin takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ TAKIM ARIYOR

Şu an kulüpsüz olan Cavani, Dünya Kupası öncesi bir takıma imza atıp hazırlanmak istiyor. Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen yıldız oyuncu Fenerbahçe ile önümüzdeki haftalarda bir görüşme gerçekleştirecek.



