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Fenerbahçe'ye golcünün kralı geliyor! Edinson Cavani adım adım Türkiye'ye...

06.07.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor. Jorge Jesus, gol yollarındaki etkisizliği rapor etti ve yönetimden forvet transferi istedi. Şu an boşta olan ve bonservis ödenmeyecek Edinson Cavani için sarı-lacivertli yönetim nabız yokladı.

Fenerbahçe'ye golcünün kralı geliyor! Edinson Cavani adım adım Türkiye'ye...

Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıracak bir transfer geliyor. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi forvetleri arasında gösterilen Cavani ile ilgili girişimler başladı. Özellikle Jorge Jesus'un çok istediği isimlerin başında gelen Uruguaylı forvetin takıma katılması için tüm şartlar zorlanacak.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ TAKIM ARIYOR

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Şu an kulüpsüz olan Cavani, Dünya Kupası öncesi bir takıma imza atıp hazırlanmak istiyor. Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen yıldız oyuncu Fenerbahçe ile önümüzdeki haftalarda bir görüşme gerçekleştirecek.


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Anahtar Kelimeler:
cavani fenerbahçe
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