SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'ye Giuliano davasından müjdeli haber

Fenerbahçe'ye Giuliano davasından müjdeli haber

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2020 09:34 | Son Güncelleme

Spor Hukukçusu Ebrar Efkan Bilgiç, Fenerbahçe'nin Giuliano davasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan temsilcisi Al Nasr'ın Fenerbahçe'ye ödemediği 4,5 milyon Euro'ya ek olarak sarı-lacivertli ekibin 1.7 milyon Euro faiz alacağını ifade eden Bilgiç, "Eğer CAS, tazminat kararı verirse, Fenerbahçe ekstra 2 milyon Euro'ya yakın tazminat alabilir" diye konuştu.

Fenerbahçe'ye Giuliano davasından müjdeli haber

Fenerbahçe'de gündemin önemli maddelerinden birisi de CAS'ın Giuliano transferi için vereceği karar. Brezilyalı oyuncu, 2 sezon önce 10 milyon 500 bin Euro karşılığında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a transfer olurken, Suudi temsilcisi bonservis bedelinin 4,5 milyon Euro'sunu sarı-lacivertli kulübe ödemedi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe, FIFA'ya başvururken, FIFA, sarı-lacivertli takıma bu paranın faiziyle birlikte ödenmesine karar verdi.

595

1.7 milyon Euro faiz ödenmesine hükmedilmesinin ardından Al Nasr yetkilileri, bu faizi ödemek istemedikleri için CAS'a başvurdu. Önümüzdeki günlerde bu futbolcunun dosyasıyla ilgili karar çıkması beklenirken, spor hukukçusu Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, konuya açıklık getirdi.

2

"ÖDEME YAPILMAZSA TRANSFER YASAĞI VE PUAN SİLME GELEBİLİR"

Fenerbahçe'nin Al Nasr'dan alacağı olan 4,5 milyon Euro anaparaya ek olarak 1.7 milyon Euro da faiz olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Bu parayı her türlü ödeyecekler. Ödemezlerse uluslararası transfer yasağı alırlar. Fenerbahçe'ye ödemeleri gereken parayı, çıkan kararın ardından ödemek zorundalar. Talimatta, 'Mevcut transfer bedelini ödememesi ve kulübün CAS'a başvurması halinde 1 ya da 2 dönem transfer yasağı ve para cezası alabilir' maddesi var. Transfer yasağı gelse bile ödemeleri gereken miktar silinmeyecek. Bu parayı her şekilde ödeyecekler. Al Nasr burada puan silme cezası da alabilir. Ama bunu ilgili futbol federasyonunun vermesi gerekiyor. Buradaki kararda ilk uygulanacak olan yaptırım, para cezası ve ardından da transfer yasağıdır. Bunları da yerine getirmezse, borç ve tazminata faiz işlemeye devam eder, üzerine de puan silme gelir. FIFA, şubat ayında Fenerbahçe lehine bir karar verdi ve ardından olay CAS'a taşındı. Faiz ödemesine karşı oldukları için CAS'a başvurdular. Açıklanacak olan kararın ardından, Al Nasr'ın Fenerbahçe'ye tazminat ödemesine de hükmedilebilir" ifadelerini kullandı.

4

"BU GELİRLER LİMİTE EKLENEBİLİR"

Giuliano dosyasında hükmedilen 1.7 milyon Euro'luk faiz getirisinin Fenerbahçe tarafından limitlere eklenebileceğini de söyleyen Avukat Ebrar Efkan Bilgiç, "Ben bunları dışında Fenerbahçe'nin tazminat alacağını da düşünüyorum. CAS kararının açıklanmasının ardından 4.5 milyon Euro anapara ve 1.7 milyon Euro faiz ödemesiyle birlikte Al Nasr kulübüne tazminat cezasının da çıkması muhtemel. Giuliano'nun bonservis bedelinin 10 milyon 500 bin Euro olduğunu düşündüğümüzde, tazminat olarak 2 milyon Euro'ya yakın bir miktar ortaya çıkabilir. Yani CAS kararı sonrasında Fenerbahçe, 4.5 milyon Euro'luk anapara alacağının yanı sıra, 3,5 milyon Euro civarı da faiz ve tazminat geliri elde edebilir, bunu da limitlerinde kullanabilir" diyerek sözlerini tamamladı.

91

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Fenerbahçe'den dünya yıldızına teklif!Fenerbahçe'den dünya yıldızına teklif!
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oldu
Fenerbahçe, Jose Sosa bombasını patlattı!
Fenerbahçe, Jose Sosa bombasını patlattı!
Fatih Terim şokta! "O ismi göndermeyin''
Fatih Terim şokta! "O ismi göndermeyin''
Güzel spiker Leotta, evli olan dünya yıldızı ile aşk yaşıyor!
Güzel spiker Leotta, evli olan dünya yıldızı ile aşk yaşıyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vedat Muriqi'e Roma ve Milan'da talip
Vedat Muriqi'e iki talip daha
Fenerbahçe'ye Giuliano davasından müjdeli haber
Fenerbahçe'den Giuliano bombası
Fenerbahçe Marcel Tisserand ile görüşüyor
Fenerbahçe'ye yeni stoper
Jose Sosa Fenerbahçe'de! İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe, Jose Sosa bombasını patlattı!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Mandzukic'e teklif götürdü
Fenerbahçe'den dünya yıldızına teklif!
Fenerbahçe'de Alper Potuk ile yollar resmen ayrıldı
F.Bahçe'de yıldız isimle yollar resmen ayrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.