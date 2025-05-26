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Fenerbahçe'ye Hatay'da büyük şok! Sarı-Lacivertliler 10 kişi kaldığı mücadelede Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu

Süper Lig'de son yaklaşılırken 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'a konuk oldu. Sarı-Lacivertliler'in 10 kişi tamamladığı mücadelede kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi ekip Hatayspor oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye Hatay'da büyük şok! Sarı-Lacivertliler 10 kişi kaldığı mücadelede Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu
Berker İşleyen

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Tam 5 golün atıldığı mücadelede kazanan 4-2'lik skorla Hatayspor oldu.

Ev sahibi ekibin golleri Ertuğrul Çetin (k.k), Görkem Sağlam (pen.), Okoronko kaydederken Fenerbahçe'nin golleri En-Nesyri ve İrfan Can'dan geldi.

KIRMIZI KART ÇIKTI

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Karşılaşmanın 38. dakikasında Fenerbahçe'de Mert Müldür rakibine yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı

ERTUĞRUL ÇETİN İLK KEZ 11’DE

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Bu sezon Dominik Livakovic’in Başakşehir karşılaşmasında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna giren Ertuğrul Çetin, ligde ilk kez 11’de başladı. Genç kaleci Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 maçta görev yaptı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

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Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Allan Saint Maximin ve Diego Carlos, tesislerde tedavisi süren Mert Hakan Yandaş’ın yanı sıra Dominik Livakovic ve Burak Kapacak kadroda yer almadı. Sarı kart cezalısı Fred de Mersin’e götürülmedi.

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MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
4 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

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