Fenerbahçe'ye inanması güç oran! Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimallerini açıkladılar

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ilk hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Dinamo Zagreb olurken temsilcimiz istediği başlangıcı yapamamış oldu.

Alınan bu yenilgi sonrası ünlü istatistik ve veri sitesi Euro Club Index dikkat çeken bir veri yayınladı. Yayınlanan veride temsilcimizin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali duyurulurken verilen oran şaşkınlık yarattı.

VERİLEN ORAN ŞAŞKINLIK YARATTI

Yapılan simülasyona göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerinin sıralandığı listede 13. basamakta yer aldı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına verilen oran ise sadece yüzde 1.5 oldu.

ZİRVE ASTON VİLLA'NIN

Listenin zirvesinde ise Fenerbahçe'nin de rakipleri arasında yer alan Aston Villa, yüzde 21.7'lik oranla yer aldı.