SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye inanması güç oran! Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimallerini açıkladılar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. İlk hafta maçlarının ardından Euro Club Index kupanın favorilerini açıkladı. Temsilcimize verilen oran ise şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye inanması güç oran! Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimallerini açıkladılar
Berker İşleyen

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ilk hafta mücadelesinde Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Dinamo Zagreb olurken temsilcimiz istediği başlangıcı yapamamış oldu.

Alınan bu yenilgi sonrası ünlü istatistik ve veri sitesi Euro Club Index dikkat çeken bir veri yayınladı. Yayınlanan veride temsilcimizin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimali duyurulurken verilen oran şaşkınlık yarattı.

VERİLEN ORAN ŞAŞKINLIK YARATTI

Fenerbahçe ye inanması güç oran! Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimallerini açıkladılar 1

Yapılan simülasyona göre Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimallerinin sıralandığı listede 13. basamakta yer aldı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına verilen oran ise sadece yüzde 1.5 oldu.

ZİRVE ASTON VİLLA'NIN

Fenerbahçe ye inanması güç oran! Avrupa Ligi şampiyonluk ihtimallerini açıkladılar 2

Listenin zirvesinde ise Fenerbahçe'nin de rakipleri arasında yer alan Aston Villa, yüzde 21.7'lik oranla yer aldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı!Galatasaray-Liverpool maçının bilet fiyatları dudak uçuklattı!
Nihat Kahveci'den G.Saray'a yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu?Nihat Kahveci'den G.Saray'a yıldızı için olay sözler: Bu adama ne oldu?
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.