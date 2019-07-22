Fenerbahçe'ye Jailson için sürpriz teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren ve takıma yapılan takviyelerle birlikte ayrılacaklar için de görüşmelerine devam eden Fenerbahçe'ye sürrpiz bir teklif geldi. A Spor'un haberine göre Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG, Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson için 8 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
Fenerbahçe Eljif Elmas için Napoli ile anlaşmasının ardından Jailson ve Miha Zajc'ı da önemli bedellerle göndererek bütçede rahatlık yaşamaya çalışıyordu. Geçen sezon Çin Ligi'nde şampiyon olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG, son olarak West Ham'dan Marko Arnautovic'i 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.
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