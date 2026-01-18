SPOR

Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan müjdeli haber! Cezası indirildi

Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa maçı öncesi müjde geldi. Sarı-lacivetli takımda Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran için UEFA Etik Kurulu kararını verdi.

Burak Kavuncu
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe perşembe günü İngiliz devi Aston Villa ile karşılaşacakken, maç öncesi önemli bir gelişme duyuruldu. Sarı-lacivertli ekipte Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası indirildi.

JHON DURAN'IN CEZASI İNDİRİLDİ!

Yorumcu Rıdvan Dilmen'in sosyal medya hesabından duyurusunda yıldız oyuncunun cezasının düşürüldüğünü açıkladı....

Fenerbahçe, Ferencvaros maçında kırmızı kart görüp 2 maç ceza alan Jhon Duran için UEFA Hukuk Departmanı'na itirazda bulundu. Jhon Durán’ın cezası, Fenerbahçe Hukuk Departmanı’nın temyize gitmesi sonucu 1 maça indirildi ve Duran Brann maçında cezasını bitirdi. Kolombiyalı futbolcu, Aston Villa maçının kadrosunda yer alabilecek.

İLK MAÇINDA CEZASINI ÇEKMİŞTİ...

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros maçında atılan golcü oyuncu sonraki maç olan Brann'a karşı cezasını çekmiş ve Aston Villa ile oynanacak olan mücadelede teknik direktör Tedesco'nun oynatması halinde sahada yer alabilecek.

