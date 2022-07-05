Fenerbahçe'ye Jorge Jesus büyüsü! Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, Fehervar'ı 3-0 mağlup etti

Avusturya'daki ilk maçında Partizan'ı 1-0'la geçen sarı lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Mol Fehervar ile kozlarını paylaştı. Maçın başından sonuna kadar büyük üstünlük kuran Fenerbahçe rakibine neredeyse hiç pozisyon vermedi. Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler sahadan 3-0 galip ayrılarak taraftarına moral dağıttı. Maçın gollerini Serdar Dursun, Diego Rossi ve Valencia kaydetti.

OSAYI SAMUEL KORKUTTU

Fenerbahçe'de karşılaşmanın ilk dakikalarında bir sakatlık yaşayan Osayi bir kez daha kendini yere bıraktı. Sağlık görevlilerinin tedavisi sonrası Osayi oyundan alındı.

TOP AĞLARDA! SERDAR DURSUN ATTI

Fenerbahçe 37. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti. Bruma'nın pasında dip çizgide İrfan Can Kahveci topla buluştu. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanına gönderdiği top kaleciden sekerek Serdar Dursun'un önünde kaldı. Serdar Dursun da yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

İLK YARI BİTERKEN 2-0 OLDU

Fenerbahçe 43. dakikada Diego Rossi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına doğru pasını gönderdi. Savunmadan seken top Diego Rossi'nin önünde kaldı. Uruguaylı futbolcunun şutunda top ağlarla buluştu.

EMRE MOR ŞOKU!

Fenerbahçe'de rakibi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Emre Mor oyuna devam edemedi. Bir süre kendisini deneyen genç futbolcu yerini Mühammed Gümüşkaya'ya bıraktı.

VALENCIA FARKI 3'E ÇIKARDI

Fenerbahçe, 61. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 3-0 öne geçti. Kalenin sağında topla buluşan Lincoln'ün arka direğe gönderdiği topta Valencia kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.



