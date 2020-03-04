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Fenerbahçe'ye Jorge Jesus için sert rakip

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.03.2020 08:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin teknik direktör listesinde olduğu iddia edilen isimlerde Jorge Jesus'un eski kulübü Benfica tarafından ciddi şekilde istendiği yazıldı.

Fenerbahçe'ye Jorge Jesus için sert rakip

Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından birisi olduğu iddia edilen Jorge Jesus için eski kulübü Benfica tarafından yeniden göreve çağrıldığı Portekiz basını tarafından yazıldı.

Portekizli yayın organı CMTV'nin haberine göre, Benfica başkanı Luis Filipe Vieira'nın kulübü geçmişte başarıdan başarıya koşturan Jorge Jesus'u takımın başına geçirmek için oldukça istekli olduğu yazıldı.

Haberde, Başkan Vieira'nın Jorge Jesus'a yıllık 5 milyon euro alacağı bir sözleşme teklifi hazırladığı ve yeniden eski günlerine kavuşmaları için kararlı olduğu öne sürüldü.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Flamengo ile olan sözleşmesinin 2020'nin Haziran ayında sona ereceği bilinirken başkan Vieira ile Jesus'un kişisel dostluklarının da bu imzaların atılması konusunda önemli bir etken olduğu kaydedildi.

65 yaşındaki deneyimli teknik adam Jorge Jesus, Benfica'yı çalıştırdığı 2009-2015 yılları arasında kulübe 3 lig şampiyonluğu, 5 Portekiz Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandırmıştı.

(SPORX)


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Fenerbahçe jorge jesus Benfica

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