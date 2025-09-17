Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Alanyaspor karşısında uzatmalarda 3 puan kaçtı

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Son oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 1-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine karşı da 3 puan almanın hesaplarını yapıyordu. Maçta 2-1 öne geçen Fenerbahçe, mücadelenin son anlarında kalesinde gol görerek sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran'ın yanı sıra statü gereği Edson Alvarez, Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Rodrigo Becao müsabakada yer almadı.
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ile Yiğit Efe Demir, Corendon Alanyaspor maçı kadrosuna dahil edildi.
Uzun süreli sakatlık yaşayan takım kaptanı Mert Hakan Yandaş, 5 ayı aşkın süre sonra kadroda yer aldı.
Son müsabakasına 2 Nisan 2025 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray karşısında çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmada süre alamamıştı.
Mert Hakan, süre bulduğu son karşılaşmayı ise geçen sezon 28 Mart 2025 tarihinde Bodrum FK karşısında oynamıştı.
Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor müsabakasında yedek kulübesini Türk oyuncular doldurdu.
Sarı-lacivertlilerde, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, maçta forma bekledi.
Fenerbahçe Kulübü, Alanyaspor maçı öncesinde milli boksörlerine madalya takdiminde bulundu.
Sarı-lacivertli sporculardan gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Büşra Işıldar ile bronz madalya elde eden Şeyma Düztaş için karşılaşma öncesinde tören düzenlendi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, sporcularını uzun süre alkışladı.
