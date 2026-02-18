Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ'a Newcastle'dan ağır darbe!

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında Newcastle’a 6-1 mağlup oldu ve tur için büyük dezavantaj yaşadı. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri; Anthony Gordon (4), Malick Thiaw ve Jacob Murphy kaydetti. Ev sahibi ekibin ise tek sayısı Elvin Cafarguliyev'den geldi.

İNGİLİZLER MAÇA ÇOK HIZLI GİRDİ!

Maçta gol perdesi hızlı açıldı; Newcastle’un yıldızı Anthony Gordon, henüz 3. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Ardından Malick Thiaw 8. dakikada farkı ikiye çıkardı. İlk yarı sona ermeden Gordon, biri penaltıdan ve akan oyundan iki gol daha atarak skoru 5-0’a getirdi.

Karabağ’ın tek golü Elvin Cafarguliyev ile 54. dakikada gelirken, Newcastle adına Jacob Murphy skoru 6-1’e taşıyan isim oldu. Gordon’ın performansı, gecenin en dikkat çeken olayı oldu.

Bu sonuçla Newcastle United, rövanş öncesi Avrupa kupasında avantajlı konuma geçti. İki ayağında toplanacak skorla son 16’ya kalacak takım belirlenecek.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Şubat Salı günü İngiltere'de oynanacak.